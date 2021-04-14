Парламентарии приняли участие в обсуждении вопросов инвестиционно-инновационного развития в условиях цифровизации экономики

В среду, 14 апреля, в Государственном учреждении «Институт экономических исследований» состоялся круглый стол на тему «Инвестиционно-инновационное развитие в условиях цифровизации экономики: стратегии, факторы, механизмы».

В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета ДНР Роман Лепа, Мирослав Руденко, председатель Государственного комитета по науке и технологиям ДНР Олег Демченко, директор Департамента науки и высшего профессионального образования Министерства образования и науки Сергей Фоменко, представители образовательных организаций высшего профессионального образования ДНР.

Также в дистанционном режиме к мероприятию присоединились научные работники и специалисты Института экономики Уральского отделения Российской академии наук города Екатеринбурга и представители профессорско-преподавательского состава Высшей школы управления и предпринимательства Донского государственного технического университета города Ростова-на-Дону.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратились декан экономического факультета Донецкого национального университета Юлиан Полшков, директор Государственного учреждения «Институт экономических исследований» Наталья Шемякина, депутаты Народного Совета ДНР Роман Лепа и Мирослав Руденко, заведующий отделом исследований региональных социально-экономических систем Института экономики Уральского отделения Российской академии наук Андрей Шеломенцев и директор Высшей школы управления и предпринимательства Донского государственного технического университета Григорий Дончевский.

Приветствуя участников круглого стола, депутат Народного Совета и заведующий отделом моделирования экономических систем Государственного учреждения «Институт экономических исследований» Роман Лепа пожелал продуктивной работы и практических результатов.

«Главная задача подобных мероприятий – добиваться того, чтобы любые преобразования в экономике, в том числе в инновационной и инвестиционной сфере, приводили к повышению благосостояния граждан Республики, улучшали их качество жизни. Это основной критерий, и именно этого следует добиваться. И делать это необходимо как в ближайшей, так и в стратегической перспективе. Для этого круглый стол объединил основные научные силы, представителей власти и сферы бизнеса», – подчеркнул парламентарий.

В ходе круглого стола участники мероприятия обсудили темы экономического роста в условиях цифровой экономики, оптимального государственного устройства, пути достижения устойчивого развития экономики ДНР с учётом экологического фактора и другие проблемы.

По результатам круглого стола была подготовлена резолюция. Участники мероприятия отметили, что цифровая трансформация является одним из значимых направлений развития Республики и наибольший эффект от внедрения цифровых технологий может быть достигнут в наукоёмких секторах сферы услуг и высокотехнологичных отраслях промышленности.