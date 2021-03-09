Парламентарии приняли участие в праздничных мероприятиях к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня депутаты Народного Совета приняли участие в ряде торжественных мероприятий, поздравили женщин Республики и вручили подарки, благодарности и грамоты.

В четверг, 4 марта, депутаты Ольга Грязнова и Оксана Сигидина поздравили с наступающим Международным женским днём женщин Кировского района города Макеевка. Парламентарии вручили цветы от Народного Совета, прочитали поздравительные стихи.

«Прекрасную половину человечества поздравляем с Женским днём! Пусть все ароматы цветов для вас благоухают, дарят вам свою нежность и красоту. Пусть этот весенний день балует вас теплом, а мужчины – вниманием. Пусть жизнь подарит вам только приятные мгновения, тёплые, нежные встречи и любящие сердца», – сказала Оксана Сигидина.

Также 4 марта праздничные мероприятия прошли в Доме науки и техники в городе Ясиноватая. Здесь с праздником сотрудниц Донецкой железной дороги и женщин-ветеранов труда поздравил депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко.

«Когда я шёл на это торжественное мероприятие, то подумал, что слово «дорога» женского рода, и у железной дороги – женская душа, – сказал он. – Несмотря на то, что это очень ответственная и серьёзная отрасль, именно ваши нежные и заботливые руки позволяют Донецкой железной дороге быть всегда на высоте. Для меня огромная честь стоять здесь, перед вами, потому что я сам из города железнодорожников, из железнодорожной семьи. Поэтому сегодня хочу вам искренне пожелать, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы всё складывалось в вашей жизни благополучно. С праздником», – сказал Мирослав Руденко, обращаясь к присутствующим.

В этот же день женщин-медиков из «красной зоны» Старобешевского, Тельмановского и Новоазовского районов поздравили парламентарии и активисты ОД «Свободный Донбасс» Марина Магдалина, Юрий Леонов и Наталья Губарева.

Марина Магдалина отметила, что Центральная районная больница Тельмановского района, одно из отделений которой является ковидной госпитальной базой, принимает пациентов из трёх районов.

«Несмотря на все трудности вы регулярно спасаете жизни и дарите надежду. Спасибо за ваш тяжёлый труд», – сказала парламентарий.

В свою очередь депутат Юрий Леонов выразил надежду на скорейшее окончание пандемии.

«Нет тех слов, которыми можно было бы выразить благодарность за всё, что вы сделали для нашей Республики. Именно вы самоотверженно приняли удар на себя, работая на пределе сил и возможностей. Желаю вам скорейшего возвращения к привычной жизни и штатной работе», – обратился к сотрудницам Городской больницы г. Комсомольское Юрий Леонов.

Поздравляя медиков ЦРБ Новоазовского района, депутат Наталья Губарева отметила, что работа в «красной зоне» тяжела не только физически, но и морально.

«В ваших руках жизни наших граждан, и вы ежедневно несёте за них ответственность. Не могу даже представить, насколько это тяжело, но тем радостнее, когда пациенты выписываются и возвращаются домой», – подчеркнула Наталья Губарева.

Также в четверг, по инициативе депутата Народного Совета Александра Быкадорова для жительниц города Харцызска, принимающих активное участие в развитии города, Народный Совет организовал в преддверии Международного женского дня посещение Донецкого ботанического сада. Для представительниц прекрасной половины города сотрудники ботсада подготовили обзорную экскурсию по выставочным залам и оранжереям, выставку фиалок.

Экскурсию в ботанический сад для женского коллектива творческого клуба «Подружки» из пгт. Северное Снежнянского района организовала и депутат Татьяна Журавлёва.

В субботу, 6 марта, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева, депутаты Валерий Скороходов, Алексей Жигулин, Константин Кузьмин, Пётр Шимановский и Клавдия Кульбацкая поздравили женщин, служащих в подразделениях Народной Милиции и внутренних войск МВД ДНР, с наступающим праздником. Парламентарии подготовили для женщин-военнослужащих подарки и цветы, а также выразили слова благодарности и поддержки от всего депутатского корпуса.

«В этот праздник каждая из нас по-особенному ощущает свою внутреннюю силу. Мы с нетерпением ожидаем сюрпризов и тёплых пожеланий, трепетно прихорашиваемся, готовясь торжественно встретить приход весны.

Однако не все женщины Донбасса отмечают его в привычной для них обстановке. Есть те, кто, осознанно отказавшись от платьев и лёгких туфелек, заменив их на военную форму и сапоги, в этот день, после торжественного построения сядут со своими боевыми подругами за праздничный стол в казарме или на передовой. Потому что — «кто, если не мы?!», потому что Родине понадобилось их хрупкое, но стойкое плечо — опора опор! Оттого ещё большей честью для нас с коллегами стала возможность встретиться в канун 8 марта с женщинами-военнослужащими, чтобы подарить им немного привычных для мирной жизни элементов праздника с цветами и сюрпризами! Спасибо вам, дорогие, за этот серьёзный, опасный, но очень благородный выбор — служить Отечеству и защищать его рубежи! С праздником», – сказала Ольга Макеева, обращаясь к женщинам-военнослужащим.

Праздничные мероприятия состоялись и в других городах Республики.