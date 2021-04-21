Парламентарии приняли участие в рабочем совещании по стимулированию отечественных сельхозпроизводителей

Сегодня, 21 апреля, состоялось рабочее совещание, посвященное обсуждению вопросов стимулирования развития отечественного производителя плодоовощной продукции. В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета ДНР Юрий Леонов, Марина Жейнова и Марина Магдалина, а также представители Министерства доходов и сборов, Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Модератором заседания выступил заместитель председателя Комитета НС по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Юрий Леонов. Открывая совещание, он отметил важность обсуждения вопросов реализации продукции местных предпринимателей.

«Мы со своей стороны должны стимулировать развитие отечественного производителя плодоовощной продукции т.к. от этого зависит продовольственная безопасность нашего государства», – заявил Юрий Леонов.

Председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова в комментарии пресс-службе Народного Совета сказала:

«Сегодня мы рассмотрели вопросы поддержки отечественного сельхозпроизводителя. Следует отметить, что согласно Закону «О налоговой системе» существует фиксированный сельскохозяйственный налог, а также три вида специальных налоговых режима в сфере сельского хозяйства, которыми урегулированы правоотношения, в том числе, по вопросам реализации продукции. В целях проведения дальнейшей работы над усовершенствованием налогового законодательства в части оказания поддержки отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям, необходимо наличие количественных показателей таких товаропроизводителей. В связи с чем принято решение – поручить Министерству агропромышленной политики и продовольствия проанализировать ситуацию по затронутым на рабочем совещании вопросам».