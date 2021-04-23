Парламентарии приняли участие в работе круглых столов форума «Единство русских: защита прав и свобод»

В пятницу, 23 апреля, в столице Республики завершился международный форум «Единство русских: защита прав и свобод».

Второй день форума был посвящён обсуждению актуальных вопросов в рамках работы тематических площадок «Русский мир на передовой фронта борьбы с ксенофобией и неофашизмом», «Практическая реализация Доктрины “Русский Донбасс” в сферах жизнедеятельности Республик», «Защита прав жителей Донбасса в образовательной, научной, промышленно-экономической и социальной сферах».

Активное участие в дискуссиях приняли депутаты Народного Совета ДНР, а также политики, историки, общественные деятели из ДНР, ЛНР и Российской Федерации.

В частности, депутат Народного Совета ДНР Олег Онопко в рамках работы секции «Современные методы защиты прав соотечественников: мировая практика» выступил с докладом, посвящённым механизмам восстановления и защиты прав соотечественников в мире. В первой части своего выступления парламентарий рассказал о фактах дискриминации русскоязычного населения Украины.

«Сегодня на Украине в отношении русских и русскоязычных жителей организован полноценный геноцид на государственном уровне. Государственная система власти Украины с каждым годом всё более откровенно проводит жёсткую политику, направленную на дискриминацию русскоязычного большинства и ограничение его прав. Ещё до переворота в Киеве в 2014 году украинские власти утвердили приоритетом насильственное и кровавое насаждение украинского языка и культуры, по факту объявив войну всему русскому населению бывшего СССР.

Еще до первого выстрела, до первого погибшего русскому народу Донбасса была объявлена война с целью его политического, экономического, культурного и духовного порабощения, уничтожения его собственной национальной идентичности на наших исконно русских землях. Встретив сопротивление, новые украинские власти устроили откровенную резню, «зачистку» несогласных.

Мы кровью и жизнями отстояли свои права, свой язык, свою культуру, свою землю», − отметил он.

Олег Онопко подчеркнул, что в будущем власти Украины понесут ответственность за все причиненные злодеяния, как в отношении русскоязычного населения Украины, так и в отношении жителей Республик.

«В конце 2019 года в ДНР была создана Общественная комиссия по оценке экономического ущерба, нанесённого Украиной. В составе данной комиссии депутаты Народного Совета, общественники, научные деятели. В ходе работы рассматриваются обращения граждан, руководителей предприятий о возмещении причиненного им ущерба, а также вырабатываются механизмы и методики расчёта оценки на основе предложений научных сообществ из мировой практики подсчёта ущерба. На первом этапе потери составили 1,321 трлн. рублей.

Наши соотечественники, единомышленники, наш русский народ испытывает сегодня невероятное давление со стороны обезумевших пронацистских сил как в Украине, так и в других странах постсоветского пространства.

Пора разбудить русских и русскоязычных на Украине. Принятая доктрина «Русский Донбасс» позволит восстановить единство Русского мира как на территории Донецкой Народной Республики, так и за её пределами», − заявил депутат.

В свою очередь, Елена Шишкина подвела итоги работы секции «Дискриминация русских и русскоязычных жителей на Украине».

«Все участники секции отметили актуальность развития, использования и защиты русского языка и русскоязычного населения на территории Украины, где провластные структуры продолжают языковой геноцид населения.

Донбасс − правопреемник Русского мира и русского наследия, и он не останется в стороне. Принимая во внимание международный опыт по защите своих соотечественников, а также наш опыт 2014 года по защите своего языка, мы готовы оказать поддержку русскоязычным регионам и жителям Украины.

Будет продолжен мониторинг и фиксация фактов нарушения прав русских и русскоязычных граждан, проживающих на территории Украины. Каждое нарушение должно быть зафиксировано для дальнейшего разбирательства в судебных международных инстанциях, а также для наказания виновных. Кроме того, в качестве меры поддержки и восстановления в правах русскоязычного населения будет оказываться юридическая и консультационная помощь для жителей Украины, которые были ущемлены в своих правах в отношении использования родного русского языка и намерены восстанавливать свои права в судебном порядке на основе норм международного права», − резюмировала депутат.

Итоги работы двух дней форума подвёл Глава ДНР Денис Пушилин. Также лидер Республики обратился ко всем русским и русскоязычным людям, проживающим на территории Украины.

«Русские жители Украины живут под гнётом унижений. Их обвиняют в «госизмене» и «посягательстве на территориальную целостность» уже только за то, что они говорят и думают по-русски, за то, что помнят историю и кровно связаны с Россией, за то, что общаются с родными и близкими. Под особый удар попали учителя русского языка и истории.

Язык стал маркером принадлежности к «своим». Сегодня Киев запрещает использовать русский язык в науке, медицине, образовании, сфере обслуживания. Миссия ООН настаивает на том, что Украина обязана принять закон о защите прав нацменьшинств. Но это просто смешно – называть русских на Украине «меньшинством». Вас – миллионы!

Я обращаюсь к вам, русским, живущим на Украине: вас – миллионы!» – заявил Денис Пушилин.

Глава Республики напомнил, что в 2014 году обычные жители Донбасса встали на защиту своей земли, своих прав и ценностей.

«Для Донбасса сопротивление киевскому перевороту 2014 года является естественным всенародным порывом. Призываю вас последовать нашему примеру. Обращаюсь к вам, русские жители Украины: сбрасывайте это рабство! Идеалы, которые объединяют всех русских людей, – семья, дружба, милосердие – сделали Донбасс сильнее. Мы им следуем и всегда будем защищать! Другого пути у нас нет!» − подчеркнул Денис Пушилин.

На закрытии форума также выступили депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Журавлев и Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.