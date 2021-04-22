Парламентарии приняли участие в работе первого дня международного форума «Единство русских: защита прав и свобод» (видео)

Сегодня, 22 апреля, в столице Республики стартовал международный форум «Единство русских: защита прав и свобод». Участие в торжественном открытии приняли Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и депутаты, а также политики, историки, общественные деятели из ДНР, ЛНР и Российской Федерации.

Пленарное заседание форума открыла депутат Народного Совета Елена Шишкина, после чего с приветственным словом к участникам обратился Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Уважаемые участники форума!

Три месяца назад мы приняли исторический документ, идеологическую доктрину «Русский Донбасс», которая подтверждает право нашего народа на самоопределение, и стала основой стратегии развития народных республик Донбасса.

Сегодняшний форум является продолжением форума «Русский Донбасс», он направлен на реализацию последовательной национальной политики Донбасса. Это мероприятие будет интересно всем, кто неразрывно связан с Русским миром, для кого русский язык, история и культура являются родными, кто следит за судьбой Донбасса и искренне переживает за нас.

Особая роль на форуме определена укреплению единого русского национального культурного пространства и его основ − русского языка, культуры, истории, которые определяют общие духовные и нравственные ориентиры русского народа, помогают сохранять наше историческое наследие, чтобы передать его будущим поколениям. Для этой цели разработана и будет представлена Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержки русскоязычного населения Украины.

Проведение форума именно сейчас, как и его формат, далеко не случайны. Ситуация в мире непростая. Запад подталкивает Украину к эскалации конфликта. Растет количество обстрелов, гибнут наши жители, разрушаются наши дома. Мы хотим в очередной раз привлечь внимание мирового сообщества к проблеме героизации нацистского движения и ксенофобии, ущемлению прав русских и русскоязычных, проживающих на Украине.

Рассчитываю, что работа форума обозначит новые направления в решении озвученных вопросов, и каждый участник сможет внести свой личный вклад в защиту прав русских.

Желаю всем плодотворной работы!» − сказал Денис Пушилин.

В ходе пленарного заседания форума участники обсудили положение русских и русскоговорящих, проживающих на Украине. В частности, были заслушаны доклады о фактах нарушения их гражданских, политических прав и свобод.

Кроме того, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова представила Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины.

Итоги пленарного заседания в комментарии представителям СМИ подвёл спикер парламента Владимир Бидёвка.

«Я считаю, что такой форум обязательно должен был состояться, потому что именно сегодня защита прав русских и русскоязычных людей приобретает особую актуальность. К сожалению, сегодня в мире, в условиях насаждения западной идеологии, откровенной русофобии и возрождения неонацизма, а по факту – фашизма, во многих государствах русские люди оказываются в опасности.

И логично, что этот форум проходит в Донецкой Народной Республике. Украина уже седьмой год пытается уничтожить Донбасс и русских людей, которые здесь проживают. И мы научились себя защищать. Но мы не должны забывать о русских людях, приверженцах великой русской культуры, которые проживают на подконтрольной Украине территории Донбасса и других украинских регионах. Ведь русские своих не бросают, и это должно стать одним из основных направлений нашей работы, несмотря на все трудности, которые мы сами испытываем», − отметил Председатель Народного Совета.

Владимир Бидёвка акцентировал внимание на актуальности программы, предусматривающей конкретные меры поддержки русскоязычных граждан Украины.

«Это очень значимая поддержка. Нужно понимать, что речь идёт не только о какой-то административной помощи, но и о поддержке русской культуры, нашей истории, которую сегодня пытаются искажать. Это важно и с социокультурной точки зрения, и с моральной. Уверен, что люди, почувствовав нашу поддержку, совершенно иначе и с новыми силами станут оказывать сопротивление националистическому меньшинству, поддерживаемому властью и Западом. На самом деле адекватных людей на Украине значительно больше», − резюмировал спикер парламента.

Также в первый день форума была организована работа тематических секций «Дискриминация русских и русскоязычных жителей на Украине» и «Современные методы защиты прав соотечественников: мировая практика». Активное участие в обсуждении вопросов повестки дня приняли депутаты Народного Совета ДНР.