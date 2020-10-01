Парламентарии приняли участие в республиканской акции «Звонок для ангелов Донбасса»

В четверг, 1 октября, в Республике прошла акция «Звонок для ангелов Донбасса», посвященная погибшим в результате боевых действий детям, мирным жителям и защитникам государства. Депутаты Народного Совета ДНР посетили ряд школ, в которых в рамках акции проводилась уроки памяти.

Заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева посетила муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 21 города Донецка».

«Сегодня посетила общереспубликанский Урок памяти в 21-й школе, расположенной в прифронтовом Куйбышевском районе Донецка. Ее ученики не понаслышке знают, что такое смертоносный свист летящих мин, внезапные обстрелы, грохот и разрыв снарядов, шёпот молящихся матерей в укрытиях. Здесь по-настоящему ценят мир и знают, какие неисправимые последствия оставляет после себя война.

Горько осознавать, но за годы военных действий на территории Донецкой и Луганской Народных Республик украинские фашисты лишили жизни 115 детей. Действия украинской власти являются геноцидом и преступлениями против человечности, а значит не имеют срока давности. Наш святой долг – сделать всё возможное, чтобы нелюди понесли наказание за каждого покинувшего этот мир Ангела Донбасса», – сказала парламентарий.

Светлана Куманова приняла участие в акции в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 72 города Макеевки». Депутат рассказала учащимся о других аналогичных мероприятиях, проводимых на территории Республики, таких, как «Они не услышат школьный звонок» и «Ангелы Рождества». В рамках урока памяти состоялся дети посмотрели видеосюжет «Они не услышат школьный звонок» и зажгли свечи памяти.

Мирослав Руденко посетил памятное мероприятие в муниципальном общеобразовательном учреждении «Школа № 6 города Ясиноватая», а Клавдия Кульбацкая присутствовала на памятном уроке «Звонок для ангелов Донбасса» в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 6 города Донецка». Юрий Сивоконенко принял участие в акции в муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия общественно-гуманитарного профиля города Тореза».

Лариса Ювко провела урок памяти в Донецком профессиональном лицее пищевой и перерабатывающей промышленности. Студенты лицея подготовили доклады о погибших детях, двадцать из которых они представили в рамках мероприятия, а остальные материалы разместили на стендах в образовательном учреждении.

Александр Авдеев посетил муниципальное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 1 города Донецка». Депутат рассказал, что в рамках мероприятия ученики девятых классов показали литературно-музыкальные композиции, посвящённые событиям 1 октября 2014 года.