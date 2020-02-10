Парламентарии приняли участие в ряде благотворительных мероприятий (видео)

Депутаты Народного Совета доставили необходимую помощь пострадавшим от вооружённой агрессии ВФУ, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также одной из музыкальных школ Республики.

В среду, 5 февраля, Клавдия Кульбацкая вручила МФУ руководству муниципального учреждения дополнительного образования «Музыкальная школа имени Переяславских города Докучаевска».

В пятницу, 7 февраля, в рамках работы Общественного штаба по прифронтовым районам Андрей Баевский передал холодильник одной из жительниц Петровского района, дом которой пострадал в результате артобстрелов ВФУ.

Ранее Александр Камышов совместно с руководителем республиканского мотодвижения «Дороги памяти – Донбасс» Артёмом Бабаем и руководителем общественной организации «Дельфины» Ольгой Волковой передали вертикализатор семье, в которой растёт ребёнок с ограниченными возможностями здоровья.

«Вертикализатор – это специализированное медицинское оборудование, которое необходимо детям с различными болезнями опорно-двигательного аппарата, чтобы принимать вертикальное положение и учиться ходить. В будущем, когда ребёнок подрастёт, вертикализатор можно будет передать другим детям с подобным диагнозом. Благодарю центр медиапроектов «Звезда» за их поддержку и активное содействие», – сказал депутат.