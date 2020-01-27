Парламентарии приняли участие в ряде мероприятий для детей Республики

В Донецке при поддержке депутатов Народного Совета ДНР прошёл ряд развлекательных мероприятий для детей военнослужащих и детей, чьи семьи оказались в трудных жизненных ситуациях.

В пятницу, 24 января, для детей военнослужащих из городов Новоазовска и Дебальцево в рамках проекта «Яркое детство» были организованы игровая программа и кулинарный мастер-класс в одном из кафе Донецка. По окончании мероприятия Константин Кузьмин вручил ребятам сладкие подарки.

В воскресенье, 26 января, школьники из города Иловайска в рамках проекта «Яркое детство» посетили Республиканский художественный музей города Донецка. Ребят ждали экскурсия по залам музея, увлекательный квест и мастер-класс по рисованию шоколадом. Также Александр Ковтырин вручил каждому юному участнику мероприятия подарочный канцелярский набор.

«Поездка была организована для детей различных льготных категорий. Мы постарались подарить ребятам яркие впечатления и хорошие воспоминания», – отметил депутат.

В этот же день дети из семей военнослужащих города Донецка посетили мастер-класс по изготовлению игрушек в одном из развлекательных центров столицы. Также их ждали игры, викторины и сладкие подарки, которые ребятам вручила Клавдия Кульбацкая.