Парламентарии приняли участие в ряде мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года

Депутаты Народного Совета посетили ряд мероприятий в населённых пунктах ДНР и районах города Донецка по случаю Нового года и поздравили с наступающими праздниками детей Республики.

В понедельник, 28 декабря, Ирина Костенко приняла участие в торжественном открытии главной ёлки Будённовского района города Донецка. Парламентарий пожелал счастливого Нового года всем жителям района.

Во вторник, 29 декабря, Фёдор Березин посетил муниципальные общеобразовательные учреждения «Старобешевская школа № 2» и «Новокатериновская школа администрации Старобешевского района», а также вручил сладкие подарки учащимся первого и второго класса. Кроме того, парламентарий передал в фонд библиотек учебных учреждений детскую фантастическую литературу.

В этот же день Александр Камышов посетил театрализованное новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями здоровья, которое состоялось во Дворце культуры им. К. И. Поченкова города Макеевки.

«Ребята увидели новогоднюю программу со сказочными героями – Дедушкой Морозом и Снегурочкой.

Эта новогодняя сказка не получилась бы без помощи коллективов центра медиапроектов «Звезда» и «Свет Рампы». Отдельно благодарю администрацию Черногвардейского района города Макеевки за поддержку в проведении мероприятия», – сказал депутат.