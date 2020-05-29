Парламентарии приняли участие в ряде мероприятий в преддверии Дня защиты детей

Депутаты Народного Совета посетили детские учреждения Донецкой Народной Республики и поздравили их воспитанников с наступающим Днём защиты детей.

В четверг, 28 мая, Игорь Пашков поздравил детей творческих коллективов коммунального учреждения «Культуры клуб села Бирюки города Донецка» и передал его администрации канцелярские товары. Также в этот день парламентарий посетил один из донецких благотворительных фондов и передал подарки к празднику двум его юным подопечным.

В пятницу, 29 мая, Светлана Куманова поздравила воспитанников государственного общеобразовательного учреждения «Донецкая специальная школа-интернат № 19» и государственного образовательного учреждения «Донецкая специализированная школа-интернат № 29».

«Сегодня мы совместно с представителями одного из благотворительных фондов Республики посетили детей из Куйбышевского и Киевского районов Донецка. Для ребят был организован конкурс рисунка на асфальте на тему «Мир глазами детей». Все участники получили сладкие подарки.

Желаю, чтобы глаза наших детей, которые пережили войну, всегда светились от радости и в Республике поскорее настал мир. Наша задача – помочь детям поверить в свои силы и дать возможность реализовать свои таланты», – сказала парламентарий.