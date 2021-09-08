Парламентарии приняли участие в слёте сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия»

В среду, 8 сентября, депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики приняли участие в слёте сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Мероприятие состоялось при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Общественной организации «Русский Центр» в конференц-зале столичной гостиницы «Шахтар Плаза». В ходе слёта жителям Донбасса была представлена народная программа «Единой России», с которой партия примет участие в выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва.

В слёте приняли участие Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак, депутаты «Единой России» и Народного Совета ДНР, представители Общественной организации «Русский центр» и других организаций Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также сторонники партии «Единая Россия» – граждане Российской Федерации, проживающие в 17 городах и районах Донецкой Народной Республики.

С приветственным словом к участникам слёта обратился глава ДНР Денис Пушилин.

«Это событие имеет огромное значение для жителей Донбасса. Оно свидетельствует о том, что наша борьба, наша работа принесли плоды. Мы все мечтали стать частью России. И сегодня мы можем констатировать, что мы стали гораздо, гораздо ближе к нашей большой Родине.

Я вижу в этом зале тех, кто в 2014 году организовывал референдум. Мы семь лет отстаивали свой выбор на фронте и в мирной жизни. И всё это время нас поддерживала Россия – наша большая и великая Родина. И сегодня, как и все эти годы, мы хотим вновь и вновь подтвердить свою принадлежность к Русскому миру, к русскому народу. В ближайшее время у нас будет возможность ещё раз показать, что мы действительно Россия.

Это заявление для всего мира: есть граждане России, проживающие на территории Донбасса. Мы избираем власть в своей стране, как и все её граждане от Чёрного до Белого морей, от Курил до Калининграда. Я хочу искренне всех поздравить с нашей такой возможностью и поблагодарить всех тех, кто искренне верит в нашу Большую Родину и делает всё возможное для её процветания. Спасибо, друзья!», – сказал Глава Республики.

Также приветственное слово произнёс первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Сегодня у нас насыщенная программа. Мы начали свой день с Саур-Могилы, с места силы, с места памяти о беспримерном подвиге советского солдата в годы Великой Отечественной войны и о подвиге русских воинов, отстоявших и защитивших Донбасс уже в новейшей истории в 2014 году.

Рад видеть в этом зале сторонников нашей партии. За короткий период более четырех тысяч наших сограждан, имеющих российские паспорта, пополнили наши ряды. Что, называется, нашего полку прибыло. Естественно, для того, чтобы вместе решать вопросы восстановления Республики, её социально-экономического развития, вместе решать вопросы сохранения Русского мира на этой земле. И я всегда говорил и не устану это говорить: Россия всегда была, есть и будет вместе с Донбассом. И «Единая Россия», как её производная, как партия нашего лидера, её основателя, всегда изначально была рядом и оказывала помощь через свои волонтёрские проекты.

Должен сказать, что в предварительном голосовании, которое проводила партия по отбору своих кандидатов и на выборы в Государственную Думу восьмого созыва, и на выборы в целый ряд региональных парламентов, и в законодательные представительные органы власти наших муниципалитетов, приняли участие представители Союза добровольцев Донбасса, и целый ряд наших коллег стали на сегодняшний день кандидатами на различном уровне. Уверен, что в период 17-19 сентября жители этих регионов, жители Российской Федерации доверят им представлять свои интересы. Представлять интересы ради того, чтобы все то, что мы с вами обсуждаем, всё то, о чём мы с вами договариваемся, всё то, на что мы с вами вместе надеемся, было реализовано на практике. Я уверен, что так оно и будет», – заявил Андрей Турчак.

В ходе мероприятия участники слёта выступили перед присутствующими с докладами о роли и значимости «Единой России» в патриотическом воспитании молодёжи, а также о вкладе партии в социально-культурное и экономическое развитие Донбасса, интеграционные процессы Донбасса и России и защиту прав соотечественников за рубежом.

Активное участие в дискуссиях принимали член Совета Федерации, член Президиума Генерального совета политической партии «Единая Россия» Александр Карелин, член Совета Федерации, представляющий Законодательное собрание Нижегородской области, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Вайнберг, член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации «Боевое Братство», кандидат экономических наук, полковник запаса Дмитрий Саблин, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Виктор Водолацкий и Андрей Козенко.

Кроме того, в рамках слёта состоялась панельная дискуссия «Общественно-политическое сотрудничество Донбасса и России: итоги и перспективы». Её участники обсудили проблематику и перспективы интеграции Донбасса в общественно-политическое пространство Российской Федерации, а также затронули иные наиболее значимые для жителей Республики темы.

Затем состоялся круглый стол на тему «Ключевые направления развития общественного сектора Донбасса как части единого общественно-политического пространства России».

В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко, исполнительный директор Русского центра Елена Евсеева, член Общественной палаты ДНР, директор ООО «Центр экономического взаимодействия республик» Виктория Романюк, заместитель руководителя Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Евгения Коринец, представители Общественной организации «Русский центр» и других организаций Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

В ходе круглого стола участники мероприятия выступили перед присутствующими с докладами о социально-политической интеграции, основных направлениях сотрудничества и формировании единой экономической системы Донбасса и России.

Кроме обсуждения проблематики и перспектив интеграции Донбасса в общественно-политическое пространство Российской Федерации, в ходе работы круглого стола также были затронуты и другие не менее важные для жителей Республики темы. По итогам мероприятия была принята резолюция.