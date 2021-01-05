Парламентарии приняли участие в театрализованном мероприятии «Ёлка на воде»

В понедельник, 4 января, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева и депутаты Народного Совета Александр Камышов, Юлия Михайлова и Юрий Сивоконенко, посетили традиционное новогоднее театрализованное мероприятие «Ёлка на воде», прошедшее в столичном спортивном комплексе «Кировец».

В рамах мероприятия состоялись соревнования по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от шести до пятидесяти лет, а также эстафеты, конкурсы и новогодний утренник. Организаторами выступила общественная организация «Дельфины». Среди участников были четыре мастера спорта, дважды рекордсмен мира, призёры международных соревнований и просто спортсмены-любители.

Ольга Макеева отметила важность подобных мероприятий для развития республиканского спортивного движения и поблагодарила организаторов.

«С 2015 года наши спортсмены-инвалиды привезли в Республику с различных международных соревнований более 500 наград. Это прекрасный пример трудолюбия, воли к победе, веры в себя. Дорогие мои «Дельфины», от всего сердца желаю вам счастья, свершения самых заветных желаний и покорения новых вершин. Своими достижениями вы в который раз убеждаете в существовании чуда, делая невозможное возможным. Будьте здоровы», – сказала вице-спикер парламента.

В завершении мероприятия участники спортивного праздника устроили флэш-моб, исполнив танец в бассейне.