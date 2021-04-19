Парламентарии приняли участие в торжествах и встречах с гражданами

В понедельник, 19 апреля, в столице Республики состоялся ряд торжественных мероприятий, а также прошли встречи с гражданами, в которых приняли участие депутаты Народного Совета ДНР.

Так, депутат Юрий Мартынов посетил муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 105 города Донецка», расположенное в прифронтовом Петровском районе. В рамках проведения мероприятия, посвященного 35-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС, депутат подарил учреждению радиосистему.

«Хочу выразить благодарность руководству школы за гостеприимство и отличное проведение тематического мероприятия. Также благодарю учащихся за прекрасное выступление. Теперь у ребят будет возможность выступать еще лучше», − отметил парламентарий.

Также Юрий Мартынов провёл личный прием граждан в общественной приёмной Председателя общественного движения «Донецкая Республика» Дениса Владимировича Пушилина.

«В ходе приёма два человека обратились с вопросами, касающимися отлова бездомных собак и здравоохранения. Все получили подробные разъяснения, а обращения, требующие детального изучения, были зафиксированы и переданы в соответствующие инстанции.

Благодаря подобным приёмам мне удаётся более детально обсудить проблемы обратившихся ко мне граждан, лично дать необходимые пояснения и проконтролировать ситуацию», − сказал депутат.

Кроме того, 19 апреля депутат Александр Бондаренко принял участие в церемонии торжественного вручения дипломов образца Российской Федерации выпускникам Государственной образовательной организации высшего профессионального образования «Донецкая академия транспорта».