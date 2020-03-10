Парламентарии приняли участие в торжествах, посвящённых Году Великой Победы

По случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне депутаты Народного Совета ДНР совместно с активистами общественного движения «Донецкая Республика» приняли участие в тематических мероприятиях.

Андрей Баевский посетил парады в Петровском и Куйбышевском районах Донецка для ветеранов Великой Отечественной войны Григория Цесаренко, Александра Шпандарука, Анастасии Колесник, Нины Псаревой и Алексея Климова.

«Доблесть, честь, отвага, верность – эти качества каждый день проявляли ветераны, защищая Родину от врага. Их подвиг – символ героизма и мужества народа, отстоявшего мир на земле.

Нет семьи, которой не коснулась война. Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним и будем помнить всегда подвиг тружеников тыла. Низкий поклон защитникам, посвятившим себя служению Отечеству», – сказал депутат.

Сергей Тельных, Константин Кузьмин и Александр Хряков посетили парад в честь ветерана Великой Отечественной войны Марии Горковенко, которой в апреле текущего года исполнится 100 лет. В ходе мероприятия ветерану вручили подарки и цветы от депутатов, руководства администрации Кировского района города Донецка, представителей Совета ветеранов района, курсантов.

Тамер Абду совместно с активистами ОД «Донецкая Республика» города Ждановки поздравили с Международным женским днём ветерана труда, ветерана войны Марину Тимошину.

Алексей Дорофеев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны Александру Баженову и Анну Грибову, проживающих в городе Торезе, с Международным женским днём.

Владимир Пакреев поздравил ветерана ВОВ Надежду Цыганкову с 8 Марта.

«В этот праздничный день от всей души желаю вам доброго здоровья, долгих лет жизни, оптимизма и бодрости!» – сказал парламентарий.

Напомним, Указом Главы ДНР № 380 от 30 декабря 2019 года в Донецкой Народной Республике 2020 год объявлен Годом Великой Победы.