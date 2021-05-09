Парламентарии приняли участие в торжественном митинге по случаю Дня Великой Победы

Сегодня, 9 мая, у монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» в столичном парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола состоялся торжественный митинг, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, Председатель Правительства Александр Ананченко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Казбек Тайсаев, парламентарии, руководители министерств, ветераны Великой Отечественной войны, тысячи жителей и гостей города.

С приветственным словом к собравшимся обратился Глава Республики Денис Пушилин.

«Уважаемые друзья! Дорогие ветераны! Я от всего сердца поздравляю вас с одним из наших любимых и светлых праздников − с Днём Победы!

Семьдесят шесть лет прошло с того момента, когда казалось уже фашизм повержен, ценой неимоверных усилий наши предки − деды и прадеды сломали ему хребет. И действительно всему миру показали, чего достоин советский солдат, когда он сражается за свою Родину, за будущее своей страны. Это тот пример, который мы приняли, это тот пример, который мы обязаны передать следующим поколениям. У нас есть на кого равняться, есть кем гордиться, и нам есть к чему стремиться − к новым победам!

Уважаемые друзья! Я бы хотел пожелать крепкого здоровья ветеранам, которых у нас с каждым годом, увы, становится всё меньше. И пока есть у нас возможность пообщаться с живой историей, давайте это ценить», − сказал Денис Пушилин.

Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. Завершилось мероприятие возложением цветов к подножию мемориала и «Вечному огню».