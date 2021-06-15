Парламентарии приняли участие в военных учебных сборах

В Донецкой Народной Республике в мае прошли военные учебные сборы среди граждан, которые относятся к мобилизационному резерву. В учебном мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета ДНР.

Председатель Комитета Народного Совета по транспорту и связи Александр Бондаренко рассказал пресс-службе Народного Совета о том, как важны подобные сборы.

«Убеждён, что защита Родины – это долг каждого мужчины, каждого гражданина. Мы как депутаты Народного Совета должны проявлять активную гражданскую позицию и среди первых принимать участие в подобных мобилизационных мероприятиях. Считаю недопустимым уклонение от призыва на военные сборы и распространение украинской пропаганды о том, что людей сгоняют под угрозой расправы, увольнений или иных репрессий. Я как военнослужащий запаса и мои коллеги-парламентарии, получившие повестки на мобилизационные сборы, сочли важным на ряду со всеми явиться в военкомат и принять участие в мероприятии. Уверен, это имеет большое значение для Республики, для безопасности нашего государства. Я призываю всех сограждан не игнорировать повестки и проявлять гражданскую сознательность», – сказал Александр Бондаренко.