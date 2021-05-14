Парламентарии приступили к рассмотрению законопроекта «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)»

В пятницу, 14 мая, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, посвящённое обсуждению заключений на законопроект «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)», поступивших от заинтересованных органов.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Председатель Комитета Максим Паршин подвёл итоги заседания.

«Согласно резолюции Председателя Народного Совета ДНР Комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений назначен профильным комитетом по рассмотрению и доработке законопроекта «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)», разработанного депутатом Народного Совета Марией Пироговой. За его основу взят Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», что соответствует избранному Донецкой Народной Республикой курсу на гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации.

Основная цель проекта закона − установление основ правового регулирования благотворительной деятельности и добровольчества.

Сегодня мы проработали заключения от Министерства юстиции, Верховного Суда и Министерства государственной безопасности ДНР», − сообщил парламентарий.

Максим Паршин добавил, что работа над законопроектом будет продолжена на следующих заседаниях Комитета после получения иных заключений от заинтересованных органов.