Парламентарии приступили к разработке новой редакции закона об отходах производства и потребления

В понедельник, 7 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам при участии представителей Государственного комитета по экономической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики, на котором парламентарии и приглашённые участники обсудили концепцию проекта закона «Об отходах производства и потребления».

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился заместитель председателя Комитета Геннадий Ковальчук:

«В настоящее время в Республике действует принятый Народным Советом в 2015 году Закон «Об отходах производства и потребления».

В ходе заседания представители Государственного комитета по экономической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики отметили, что в процессе правоприменения указанного Закона выявлены некоторые недостатки, затрудняющие или делающие невозможным реализацию закреплённых в нём норм как органами исполнительной власти, так и субъектами, осуществляющими на территории Республики хозяйственную деятельность в сфере обращения с отходами.

Данная проблематика частично вызвана тем, что Закон, который мы сегодня обсуждали, – это компиляция норм украинского и российского законодательств, которые не всегда согласовываются между собой, вследствие чего возникают различного рода юридические коллизии.

Решать вопрос путём внесения изменений в указанный Закон нецелесообразно, поэтому нами совместно с Государственным комитетом по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики принято решение о разработке закона «Об отходах производства и потребления» в концептуально новой редакции.

Кроме того, Комитетом по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам принято решение о проведении очередного заседания с привлечением к участию в нём представителей Правительства, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Республиканской службы по тарифам, Министерства промышленности и торговли и Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики. Данный подход позволит разрешить ряд принципиально важных, а в некоторых случаях – спорных вопросов, касающихся концепции будущего закона», – заключил парламентарий.