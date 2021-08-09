Парламентарии привились вакциной «Спутник Лайт» (Видео)

Сегодня, 9 августа, депутаты Народного Совета прошли вакцинацию от COVID-19. В числе привитых – Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

Парламентарии были привиты вакциной «Спутник Лайт», поступившей в качестве гуманитарного груза из Российской Федерации.

Депутаты рассказали о мотивах и необходимости участвовать в прививочной кампании.

Владимир Бидёвка:

«Сегодня привился. Процесс практически безболезненный. Всем рекомендую прививаться. За своим здоровьем нужно следить. Тем более, что это касается не только здоровья отдельного человека, но и здоровья его родных, близких и всех окружающих. Вакцина в Республику прибыла. Призываю всех прививаться».

Ирина Попова:

«Хочу поблагодарить Российскую Федерацию, которая создала вакцину и привезла её в Республику. Хочу призвать всех позаботиться о своём здоровье, о здоровье своих родных и близких, и, пока есть такая возможность, обязательно привиться. Прошу всех последовать примеру депутатского корпуса и позаботиться не только о своей жизни, но и о жизни всей Республики».

Мирослав Руденко:

«Более 90 000 вакцин завезено в Донецкую Народную Республику из Российской Федерации. Нужно сделать шаг навстречу, поддержать формирование коллективного иммунитета в Республике. Сегодня это – гражданский долг каждого из нас. Важность подобных мероприятий не вызывает никакого сомнения».

Александр Бондаренко:

«Сегодня с коллегами из депутатского корпуса мы прошли вакцинацию «Спутником Лайт». Я считаю это необходимостью с учётом эпидемиологической ситуации. Поэтому настоятельно рекомендую получить данную прививку. Мы с коллегами на личном примере хотим доказать необходимость в этом».

Наталья Губарева:

«Я считаю, что вакцинация необходима для всех жителей нашей Республики. Прививайтесь, берегите своё здоровье, здоровье родных, близких и окружающих вас людей».

Дмитрий Чурадзе:

«Сегодня привился от коронавирусной инфекции. Весь мир борется с этой болезнью, и у нас есть замечательная возможность сделать бесплатно прививку одной из лучших в мире вакцин. Призываю всех воспользоваться этим случаем, сохранить своё здоровье и здоровье окружающих».

Лариса Ювко:

«Сегодня сделала прививку, что советую сделать и вам. Отнеситесь ответственно к своему здоровью, пройдите вакцинацию, защитите себя и своих близких».