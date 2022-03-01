Парламентарии призвали жителей временно оккупированных и освобождаемых территорий соблюдать нормы уголовного законодательства

Учитывая ситуацию, сложившуюся на территории Донецкой Народной Республики, в том числе на её деоккупированных территориях, члены Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству призвали граждан соблюдать осторожность.

«Комитет по уголовному и административному законодательству обращает особое внимание жителей Республики на то, что на сегодняшний день в условиях обострившейся военной агрессии со стороны государства Украина возникла опасность того, что граждане могут быть подвержены совершению в отношении них преступлений, предусмотренных статьями 421 «Мародёрство», 422 «Насилие над населением в районе военных действий», 229 «Террористический акт» Уголовного кодекса ДНР, просим быть крайне осторожными!», – рассказала председатель Комитета Елена Шишкина.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Владимир Медведев сообщил по телефону о призывах украинской власти к совершению противоправных действий, а также об ответственности за такие действия.

«В условиях участившихся призывов к осуществлению противоправной деятельности, обращённых к гражданам, находящимся на временно подконтрольной Киеву территории, и размещаемых в социальных сетях от имени общественных деятелей Украины, напоминаем, что Уголовным кодексом Донецкой Народной Республики предусмотрена уголовная ответственность за совершение преступлений по статьям 229 «Террористический акт», 230 «Содействие террористической деятельности», 231 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», 233 «Организация террористического сообщества и участие в нём», 235 «Захват заложника», 320 «Государственная измена», 321 «Шпионаж», 323 «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, а также по иным статьям указанного Закона.

Напоминаем, что за совершение данных преступлений наступает уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики», – рассказал Владимир Медведев.