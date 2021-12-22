Парламентарии проанализировали обращения, поступившие от граждан и органов государственной власти

Сегодня, 22 декабря, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти.

Итоги заседания прокомментировала председатель Временной комиссии Ирина Дианова.

«Сегодня в ходе заседания Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти были проанализированы обращения граждан и государственных органов, принятые к сведению Временной комиссией в соответствии с резолюцией Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики, за период с октября по декабрь 2021 года.

Следует отметить, что проведение анализа обращений позволяет выявить проблематику и трудности, возникающие при реализации положений законов Донецкой Народной Республики, для дальнейшего включения их в повестку заседаний Временной комиссии, исходя из предмета правового регулирования, в целях их разрешения», – сказала Ирина Дианова.