Парламентарии продолжают поздравлять детей Республики с праздниками

Депутаты Народного Совета посетили ряд дошкольных образовательных учреждений Республики, поздравили детей с наступающим Новым годом и передали подарки.

В четверг, 24 декабря, Оксана Сигидина поздравила воспитанников и педагогический коллектив МДОУ № 132 с наступающим Новым годом. Ясли-сад функционирует с 1977 года и в настоящий момент насчитывает 53 воспитанника из двух поселков – Ясиновка и Землянки – которые в период активных боевых действий подвергались неоднократному обстрелу. Депутат передала ребятам сладкие подарки.

«Приехали поздравить ребят во время их ежедневной прогулки на открытом воздухе, водили хороводы и пели новогодние песенки. Дети были очень рады сладким подаркам», – рассказала Светлана Сигидина.

Также парламентарий поздравила всех воспитанников ясли-сада.

«От всей души желаю волшебной красоты, лучиков в глазах, необыкновенных чудес, яркого, как разноцветный фейерверк, настроения! Пусть в новом году исполнятся все ваши желания, и будет много неожиданных приятных сюрпризов», – сказала парламентарий.

Депутат Народного Совета Дмитрий Огилец посетил МДОУ «Ясли-сад № 13 города Докучаевска». Вместе с волонтёрской группой «Москва–Донбасс» парламентарий поздравил детей и передал им подарки.

«Это первый наш визит в детский сад № 13. Он находится недалеко от линии разграничения. В 2014–2015 годах на территорию было несколько прилётов. Сейчас учреждение отремонтировано. Когда мы приехали, в музыкальном зале шёл новогодний утренник. Мы с большим удовольствием посмотрели его. В конце представления поздравили детвору и вручили подарки», – сказал Дмитрий Огилец.

В пятницу, 25 декабря, Юрий Покинтелица поздравил воспитанников коммунального учреждения «Ясли-сад № 132 города Макеевки». Парламентарий подарил детям развивающие игры, большие мягкие игрушки, а коллективу передал стиральную машинку.

«Руководство учреждения обратилось ещё несколько месяцев назад с просьбой приобрести для учреждения стиральную машинку. Однако возможность оказать помощь возникла только сейчас. А так как приехать с пустыми руками к детворе мы просто не могли, то привезли ребятам ещё и игрушки», – отметил Юрий Покинтелица.