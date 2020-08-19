Парламентарии продолжают работу над проектом Земельного кодекса ДНР

Во вторник, 18 августа, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили полномочия Правительства в сфере земельных отношений.

На мероприятии присутствовали представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Правительства, Министерства юстиции, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Верховного Суда и Государственного комитета по земельным ресурсам.

Секретарь Комитета Владимир Мошкин рассказал о темах, поднятых на заседании, в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Сегодня мы обсудили замечания и предложения, поступившие от Правительства ДНР, Государственного комитета по земельным ресурсам и Минагропрома к проекту Земельного кодекса ДНР. В частности, речь шла о разграничении полномочий органов исполнительной власти в сфере земельных отношений.

К полномочиям Правительства предложено отнести обеспечение единой государственной политики в сфере регулирования земельных отношений, установление ограничений оборотоспособности земельных участков, утверждение перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается, установление порядка предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности.

Кроме того, предлагается вменить в полномочия Правительства установление порядка резервирования земель, порядков и размеров возмещения убытков и потерь сельхозпроизводства и другое, а также утверждение республиканских программ использования и охраны земель.

Мы закладываем фундамент для дальнейшей работы органов исполнительной власти, учитывая обстоятельства жизни в Республике и потребности населения. Ведём кропотливую работу для создания рабочего механизма реализации прав граждан», – сообщил депутат.

По итогам обсуждения стороны достигли концептуального согласия. Работа над проектом земельного кодекса будет продолжена с учётом поступивших замечаний и предложений.