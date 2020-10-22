Парламентарии продолжают работу над совершенствованием законодательства в сфере государственной гражданской службы ДНР

На очередном заседании Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству депутаты рассмотрели проект закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики».

Председатель Комитета Максим Кныш рассказал пресс-службе Народного Совета о содержании законопроекта.

«Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики» унифицирует используемые в тексте Закона «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики» понятия с Законом «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».

Также приводятся к единообразию отдельные положения Закона «О государственной гражданской службе» в части наличия у государственного служащего гражданства Донецкой Народной Республики.

Кроме того, предлагается внести изменения в законы «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики» и «Об обороте лекарственных средств», которые унифицируют формулировки, касающиеся видов государственной службы.

Помимо этого, проект закона корректирует положения, связанные с соотношением классных чинов гражданских служащих и ограничениями, которые налагаются на членов Правительства Донецкой Народной Республики», – сказал Максим Кныш.