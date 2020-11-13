Парламентарии продолжают работу над Уголовно-исполнительным кодексом

В четверг, 12 ноября, Комитет по уголовному и административному законодательству провёл расширенное заседание в рамках работы над Уголовно-исполнительным кодексом Донецкой Народной Республики.

На заседании присутствовали представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Генеральной прокуратуры, Министерства государственной безопасности, Министерства юстиции, Государственной службы исполнения наказаний.

О целях заседания рассказала председатель Комитета Елена Шишкина.

«Мы рассмотрели несколько глав проекта «Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики». Главная цель проекта закона – формирование и совершенствование уголовно-исполнительного законодательства Донецкой Народной Республики, его систематизация и структурирование.

Во время заседания обсуждались поступившие замечания и предложения от заинтересованных органов, а также вопросы регламентации правового положения осуждённых.

Принято решение продолжить работу над Уголовно-исполнительным кодексом с учётом поступивших замечаний и предложений с привлечением представителей заинтересованных органов, что позволит разрешить существующие проблемы с применением уголовно-исполнительного законодательства на территории Донецкой Народной Республики», – сказала Елена Шишкина.