Парламентарии продолжают работу по совершенствованию Семейного кодекса

В пятницу, 22 октября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором обсуждался проект закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики».

В мероприятии приняли участие представители Министерства труда и социальной политики, Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры, а также директор Государственной службы по делам семьи и детей и представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете.

Председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Сегодня мы рассмотрели ряд вопросов, связанных с Семейным кодексом Донецкой Народной Республики. В частности, была продолжена работа над проектом закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики».

После обсуждения ряда вопросов совместно с представителями заинтересованных органов мы пришли к выводу, что отдельные изменения, предлагаемые к внесению в Кодекс, требуют комплексного подхода и дополнительной проработки механизма контроля условий содержания, воспитания, образования усыновлённых (удочерённых) детей», – сообщила парламентарий.

Кроме того, Юлия Крюкова добавила, что работа по внесению изменений в «Семейный кодекс Донецкой Народной Республики» будет продолжена.