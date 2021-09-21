Парламентарии продолжают работу в округах

Продолжается работа депутатов Народного Совета в округах. Так, с 17 по 20 сентября было проведено 14 приёмов граждан, 4 встречи с трудовыми коллективами и 4 схода граждан.

В пятницу, 17 сентября, с жителями Макеевки встретился Максим Кныш.

В понедельник, 20 сентября, Ольга Кравцова побывала в Шахтёрске, а Владимир Андриенко – в сёлах Шахтёрского района.

Наталья Стрельчук провела встречи с жителями в Юнокоммунаровске, а Елена Стяжкина – в Старобешево.

Мирослав Руденко посетил с рабочим визитом Ясиноватую, а Ольга Грязнова и Ирина Дианова – Макеевку.

С жителями Донецка встретились Наталья Пшеничная, Владимир Медведев, Алексей Жигулин, Алла Оболенская и Ирина Попова.

Всего в мероприятиях приняли участие более 100 граждан Республики.

В ходе встреч граждане были проинформированы о текущей общественно-политической, социально-экономической и санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике.

Кроме того, парламентариями были проведены консультации граждан по вопросам, касающимся жилищно-коммунального хозяйства, а также по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции, регистрации на Едином портале государственных услуг, получения СНИЛС.

Всем обратившимся гражданам были даны разъяснения согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики, некоторые озвученные вопросы взяты на контроль.