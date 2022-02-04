Парламентарии продолжают работу в округах

С 31 января по 3 февраля депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики провели 14 приёмов граждан, 7 встреч с трудовыми коллективами и 12 сходов граждан.

В понедельник, 31 января, с жителями Донецка встретился Ярослав Лисобей, а Ольга Грязнова посетила с рабочим визитом Макеевку.

Во вторник, 1 февраля, Дмитрий Огилец побывал с рабочим визитом в Докучаевске. С жителями столицы встретились Александр Гриденко и Алексей Дорофеев.

Юрий Закаблук провёл приём граждан в Снежном, а Максим Паршин – в Шахтёрске.

В среду, 2 февраля, Оксана Сигидина и Максим Королюк провели приёмы граждан в Макеевке, Максим Паршин встретился с жителями Шахтёрска, Сергей Абуков – с жителями Донецка, а Сергей Тельных и Игорь Пашков – с горловчанами.

Виталий Кравец побывал с рабочим визитом в Ясиноватой, а Александр Дяговец – в Комсомольском.

Александр Быкадоров провёл сход граждан в Зугрэсе, а Татьяна Журавлева – в Иловайске.

В четверг, 3 февраля, с жителями Донецка встретились Алла Оболенская, Александр Ковтырин и Ярослав Лисобей.

Всего в мероприятиях приняли участие более 300 граждан.

Вопросы, с которыми жители обратились к парламентариям, в большинстве своём касались предоставления коммунальных услуг, работы жилищно-коммунальных служб в зимний период и проблемы отлова бродячих собак.

Также обсуждались вопросы, касающиеся процедуры обмена паспортов Донецкой Народной Республики и Российской Федерации после достижения гражданами возраста 45 лет, обеспечения твёрдым бытовым топливом углеполучателей, и другие темы.

Парламентариями были даны ответы на все озвученные вопросы, в необходимых случаях проведены консультации. Кроме того, проведена разъяснительная работа о необходимости вакцинации. Вопросы, требующие более детального изучения, взяты депутатами на личный контроль.