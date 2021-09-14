Парламентарии продолжают работу в округах

Продолжается работа депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики в округах. Так, с 10 по 13 сентября было проведено 17 приёмов граждан, 14 встреч с трудовыми коллективами и 40 сходов граждан.

В пятницу, 10 сентября, с жителями столицы встретились Александр Гриденко и Леонид Присенко.

В субботу, 11 сентября, Андрей Ворошилов провёл встречу с жителями Юнокоммунаровска.

В понедельник, 13 сентября, Ольга Грязнова, Максим Кныш и Ирина Дианова посетили с рабочим визитом Макеевку, а Сергей Чучин побывал в Снежном.

Тамер Абду провёл рабочие встречи в Ждановке и Кировском. С жителями Кировского также встретился Ярослав Лисобей.

В Шахтёрске побывала Ольга Кравцова, а Владимир Мошкин и Владимир Андриенко встретились с жителями сёл Шахтёрского района.

Анастасия Селиванова с рабочим визитом посетила Тельманово и село Зерновое Тельмановского района, а Елена Стяжкина – Старобешевский район.

Наталья Стрельчук в Енакиево встретилась с трудовым коллективом Коммунального учреждения дополнительного образования «Школа искусств имени П.И. Чайковского» администрации города Енакиево, а по завершении встречи вручила членам трудового коллектива членские билеты Общественного движения «Донецкая Республика».

С жителями Донецка провели встречи Ольга Макеева, Владимир Медведев, Алексей Жигулин, Мирослав Руденко, Олег Онопко и Алла Оболенская.

Всего в мероприятиях приняли участие более 300 граждан Республики.

За указанный период парламентарии провели консультации по различным вопросам, в том числе касающимся регистрации на Едином портале государственных услуг и получения СНИЛС.

Кроме того, депутаты дали разъяснения о порядке дистанционного голосования на выборах в Государственную Думу РФ, а также уведомили граждан, что в случае, если кто-то по каким-либо причинам не смог подать заявление для участия в дистанционном голосовании, с 17 по 19 сентября 2021 года такой гражданин может проголосовать в одном из избирательных пунктов в Российской Федерации. Для жителей ДНР будет организовано автобусное и железнодорожное сообщение.