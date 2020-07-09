Парламентарии продолжают вручать почётные грамоты Народного Совета медикам Республики (видео)

Депутаты передали почётные грамоты Народного Совета коллективам учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики, поблагодарив их за активную общественную деятельность и вклад в развитие Республики.

7 июля Максим Королюк вручил награды работникам подстанции скорой медицинской помощи № 8 города Зугрэса.

8 июля Наталья Чекарева поблагодарила за квалифицированный труд на благо жителей Республики коллектив Новоазовской центральной районной больницы.

9 июля Александр Ковтырин передал заслуженные грамоты Народного Совета фельдшеру выездной бригады подстанции № 7 города Харцызска и медицинским сёстрам участковой Узловой больницы станции Иловайска.

В этот же день Игорь Пашков вручил грамоты коллективу коммунального учреждения «Городской больницы № 12 города Донецка» и поблагодарил медиков за самоотверженный труд в непростых условиях.

«В сложных условиях пандемии медики находятся на передовой. Здоровья, благополучия, мира, соответствующей оплаты труда и здоровых пациентов!» – пожелал парламентарий.