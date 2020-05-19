Парламентарии продолжили работу над изменениями в законодательство, закрепляющими статус русского языка как единственного государственного

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре продолжил работу над законопроектом «О внесении изменений в статью 75 Закона ДНР “Об образовании” и статью 5 Закона ДНР “О культуре”». Об этом пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Наталья Волкова.

«Ранее Народный Совет внёс изменения в Конституцию ДНР и Закон ДНР «Об образовании», закрепляющие статус русского языка как единственного государственного, а также устанавливающие нормы обучения в Республике на государственном языке.

Эти изменения влекут за собой необходимость комплексного подхода приведения положений законов, регулирующих сферу использования государственного языка Донецкой Народной Республики, в соответствие со статьей 10 Конституции Донецкой Народной Республики. Мы начали работу над соответствующим законопроектом, в частности по внесению изменений в статью 75 Закона ДНР «Об образовании» и статью 5 Закона ДНР «О культуре».

Однако в ходе его обсуждения было принято решение расширить перечень норм, которые будут приведены в соответствие с Конституцией.

Кроме того, мы прорабатываем возможность установления переходного периода, в течение которого документы, выданные органами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от форм собственности, а также документы, выданные нотариусами, содержащие сведения на украинском языке, не будут требовать перевода на государственный язык Республики, за исключением случаев, установленных законодательством Донецкой Народной Республики. Речь идёт о документах, удостоверяющих личность, документах о государственной регистрации актов гражданского состояния, об образовании, о трудовой деятельности, а также документах, устанавливающих возникновение, переход и прекращение прав на недвижимое имущество и ограничения таких прав, судебных решениях», – сказала парламентарий.