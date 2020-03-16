Парламентарии продолжили работу над новой редакцией закона об особо охраняемых природных территориях

В пятницу, 13 марта, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, посвящённое обсуждению проекта закона «Об особо охраняемых природных территориях».

В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР, Государственного учреждения «Донецкий ботанический сад», Биосферной особо охраняемой природной территории республиканского значения «Хомутовская степь – Меотида», общественной экологической организации «Центр устойчивого развития “Роза ветров”».

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«В новой редакции закона будет усовершенствован механизм создания особо охраняемых природных территорий, а также создания, преобразования и снятия их правового статуса. Кроме того, предлагается упростить классификацию таких территорий. Также проектом закона определяются субъекты управления особо охраняемыми природными территориями, их полномочия и функционал.

В то же время законопроектом устанавливается механизм реализации надзора в сфере охраны особо охраняемых природных территорий и их функциональных зон, конкретизируются полномочия должностных лиц, осуществляющих такой надзор. Это позволит сохранить типичные природные комплексы и объекты, достопримечательные природные образования, объекты растительного и животного мира, их генетический фонд.

Работа над проектом закона будет продолжена на следующих заседаниях. В ближайшее время профильные министерства и ведомства предоставят свои предложения и замечания к законопроекту, с учётом которых в дальнейшем будет сформирована его итоговая редакция», − сообщил парламентарий.

Юрий Покинтелица подчеркнул, что принятие проекта закона будет способствовать совершенствованию государственной политики в сфере особо охраняемых природных территорий, сохранению биологического и ландшафтного разнообразия, а также улучшению экологического благополучия Республики.