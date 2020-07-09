Парламентарии продолжили работу над проектом антимонопольного закона о защите конкуренции

Во вторник, 7 июля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, на котором продолжилась работа над проектом антимонопольного закона о защите конкуренции.

В рамках заседания рассматривались проблемы привлечения к финансовой ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. В работе Комитета приняли участие представители Республиканской Антимонопольной службы Донецкой Народной Республики.

Председатель Комитета Сергей Чучин прокомментировал текущую работу парламентариев.

«Разница правовых подходов РФ и ДНР заключается в невозможности для нас подвергать административному наказанию юридических лиц, ограничиваясь ответственностью должностного лица, денежный эквивалент которой иногда несоизмеримо меньше вреда, наносимого, например, картельным соглашением, заключаемым субъектами хозяйствования с целью раздела товарного рынка по территориальному принципу, объёму продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей, либо с целью создания препятствий для других хозяйствующих субъектов в доступе на товарный рынок или выходу из товарного рынка. Введение в действие Кодекса об административных правонарушениях Донецкой Народной Республики запустит российскую модель правовой регламентации, в том числе, в части финансового уровня ответственности юридического лица», – сказал депутат.

Комментарий парламентария дополнила руководитель Республиканской Антимонопольной службы Донецкой Народной Республики Виктория Мельникова.

«Наличие картельного соглашения закладывается в цену товара или услуги, поэтому для нас так важно принятие базового проекта закона о защите конкуренции. Это позволит использовать его законодательный инструментарий для оперативного реагирования на факты недобросовестного экономического поведения участников рынка товаров и услуг», – сказала Виктория Мельникова.

Комитет решил продолжить работу над итоговой редакцией проекта закона о защите конкуренции.