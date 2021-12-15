Парламентарии продолжили работу над проектом Градостроительного кодекса

В среду, 15 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии продолжили обсуждение проекта закона «Градостроительный кодекс Донецкой Народной Республики».

Председатель Комитета Максим Кныш поделился с пресс-службой Народного Совета итогами заседания.

«Сегодня на заседании мы в формате рабочей группы продолжили работу над проектом закона «Градостроительный кодекс Донецкой Народной Республики», достигли завершающего этапа его разработки.

Данный проект регулирует отношения, возникающие в связи с территориальным планированием, градостроительным зонированием, планировкой территории, архитектурно-строительным проектированием, строительством объектов капитального строительства, их реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом, а также эксплуатацией зданий и сооружений.

Главной целью проекта закона является обеспечение безопасности строительных объектов для жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

В целом проект носит стратегический и прогностический характер, так как призван стать фундаментом, определяющим степень развития территории Донецкой Народной Республики», – рассказал парламентарий.

Максим Кныш добавил, что по результатам заседания принято решение продолжить работу над проектом закона. При этом особое внимание решено уделить переходным положениям, что позволит создать более благоприятные условия для граждан, ранее получивших разрешительные документы в сфере строительства.