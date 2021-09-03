Парламентарии продолжили работу над проектом закона «Градостроительный кодекс Донецкой Народной Республики»

В пятницу, 3 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором депутаты продолжили обсуждение проекта закона «Градостроительный кодекс Донецкой Народной Республики».

Председатель Комитета Максим Кныш поделился с пресс-службой Народного Совета итогами заседания.

«Сегодняшнее заседание было посвящено обсуждению некоторых разделов проекта кодекса. Работа над кодексом проходит в формате рабочей группы, и ранее на расширенных заседаниях совместно с представителями Генеральной прокуратуры, Правительства, Министерства строительства и ЖКХ, Министерства юстиции, а также с Комитетом по социальной и жилищной политике нами были проработаны четыре главы проекта. За основу был взят Градостроительный кодекс Российской Федерации. Поскольку кодекс определяет компетенцию органов государственной власти и обязанности граждан и юридических лиц в сфере градостроительной деятельности, вопрос разграничения полномочий с учётом различий в государственном устройстве Республики и Российской Федерации является одним из самых сложных.

Сегодня комитет обсуждал итоговую редакцию проекта, разработанную по результатам проведённых заседаний», – сказал Максим Кныш.