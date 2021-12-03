Парламентарии продолжили работу над проектом закона «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики»

В пятницу, 3 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам.

В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства и Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Юрий Покинтелица.

«Сегодня мы продолжили работу над проектом закона «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики», который направлен на обеспечение рационального использования лесов, их охрану, защиту и воспроизводство.

Нормы, предусмотренные в данном проекте закона, закрепляют принципы устойчивого управления лесами и сохранения биологического разнообразия лесных экосистем, сохранения и усиления средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций лесов, повышения их ресурсного потенциала.

Стоит отметить, что, благодаря закреплённому в проекте закона принципу научно обоснованного и многоцелевого лесопользования гарантируется удовлетворение потребностей граждан нашей Республики в лесных ресурсах», – рассказал парламентарий.

Юрий Покинтелица добавил, что работа над проектом закона будет продолжена с привлечением представителей заинтересованных органов.