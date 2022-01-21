Парламентарии продолжили работу над проектом закона «О теплоснабжении»

Сегодня, 21 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии рассмотрели проект закона «О теплоснабжении».

На заседании Комитета присутствовали представители ГК «Донбассгаз», ГУП «Донбасстеплоэнерго», Министерства строительства и ЖКХ, Министерства юстиции и Республиканской службы по тарифам.

Ход заседания прокомментировал заместитель председателя Комитета Павел Чайковский.

«Совместно с заинтересованными органами мы рассмотрели вопросы, касающиеся распределения полномочий между Правительством Донецкой Народной Республики, республиканским органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, и органами местного самоуправления. Также были рассмотрены принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

В целом заседание прошло продуктивно, по ряду вопросов приняты решения по совершенствованию норм права. В дальнейшем работа над проектом закона будет продолжена с привлечением всех заинтересованных органов», – сказал Павел Чайковский.