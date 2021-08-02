В понедельник, 2 августа, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором парламентарии продолжили работу над проектом закона «Об отходах производства и потребления».

В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики, Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства доходов и сборов, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Республиканской службы по тарифам.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Мы продолжаем работу над новой редакцией закона «Об отходах производства и потребления».

Представители Министерства доходов и сборов выразили мнение о необходимости доработки статьи проекта закона, регулирующей экономическое стимулирование деятельности в сфере обращения с отходами. В частности, обращено внимание на то, что система налогов, сборов и обязательных платежей, а также общие принципы налогообложения в Донецкой Народной Республике, в том числе виды и элементы взимаемых налогов, сборов и обязательных платежей, регулируются Законом Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Таким образом, в ходе работы над проектом закона «Об отходах производства и потребления» для согласования между собой нескольких законодательных актов, регулирующих различные сферы деятельности, но непосредственно влияющих друг на друга, принято решение разработать проект закона, вносящий изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». Данные проекты будут дополнять друг друга, исключая возможность возникновения правовых пробелов и коллизий в законодательстве», – сказал Юрий Покинтелица.

Также в рамках взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей государственной власти получены предложения от Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения.

«В частности, предложено дополнить понятийный аппарат проекта закона такими понятиями, как «жидкие отходы», «отходы животных», «биологические отходы», и дополнительно проработать статью проекта закона, регулирующую полномочия органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере санитарного и эпидемиологического благополучия населения», – отметил парламентарий.

Кроме того, свои предложения по совершенствованию проекта закона и его гармонизации с законодательством Российской Федерации представила Республиканская служба по тарифам.

«Предлагается изложить в новой редакции статьи, определяющие полномочия республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственного регулирования тарифов, в частности виды деятельности и тарифы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами», – рассказал председатель Комитета.

Работа над проектом закона будет продолжена на следующих заседаниях Комитета. Все поступившие от заинтересованных органов предложения и замечания будут проработаны совместно с представителями Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики.