В пятницу, 16 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором парламентарии продолжили работу над проектом закона «Об отходах производства и потребления».

В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики, Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Республиканской службы по тарифам.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Юрий Покинтелица.

«Мы продолжили работу над новой редакцией Закона «Об отходах производства и потребления», за основу которой с учётом концепции внешней политики Донецкой Народной Республики взят Федеральный закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления».

На сегодняшнем заседании участие в работе над проектом закона впервые приняли представители Республиканской службы по тарифам и Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения, которые положительно оценили работу, проделанную в данном направлении представителями Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики.

При этом у представителей указанных государственных служб имелись свои замечания и предложения по доработке проекта закона. К примеру, было предложено дополнительно проработать статью, регулирующую полномочия органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения, а также внести в проект закона статью, предусматривающую требования к утилизации отходов животного происхождения, так как в процессе разработки она была упущена.

Комитет разделяет мнение приглашённых лиц о том, что проект сложный и требует более детальной проработки, так как имеющиеся в нём правовые нормы отсутствуют в действующей редакции Закона. Но внесение подобных изменений необходимо в целях улучшения ситуации по обращению с отходами производства и потребления в Республике.

В связи с этим работа над проектом закона «Об отходах производства и потребления» будет продолжена. Более того, учитывая мнение приглашённых лиц, Комитет принял решение о проведении 2 августа текущего года очередного совместного заседания с участием представителей Министерства доходов и сборов и отдела ветеринарного контроля и надзора Министерства агропромышленной политики и продовольствия», – подытожил парламентарий.