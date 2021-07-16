Парламентарии продолжили работу над совершенствованием правовых основ присвоения наименований географическим объектам и их переименования

В пятницу, 16 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, в котором приняли участие представители Государственного комитета по земельным ресурсам Донецкой Народной Республики.

На заседании были рассмотрены предложения Государственного комитета по земельным ресурсам к проекту закона «О наименовании географических объектов».

О результатах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Юрий Леонов.

«Проект закона «О наименовании географических объектов» устанавливает правовые основы по выявлению, нормализации наименований географических объектов, присвоению наименований таким объектам и их переименованию, государственному учёту и использованию данных наименований в целях обеспечения единого подхода к обозначенным процессам.

Сегодня мы рассмотрели предложения Государственного комитета по земельным ресурсам к данному проекту закона. В ходе обсуждения было принято решение о его доработке с учётом поступивших замечаний и предложений.

Кроме того, совместно с профильным ведомством рассмотрен ряд положений проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях», которые затрагивают вопросы государственного надзора в сфере геодезии и картографии, а также в сфере наименований географических объектов», – рассказал парламентарий.

Юрий Леонов также добавил, что по итогам заседания принято решение о продолжении совместной работы над проектом «Кодекс ДНР об административных правонарушениях».