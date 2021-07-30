Парламентарии продолжили работу над совершенствованием правовых основ ведения физическими лицами садоводства и огородничества для собственных нужд

В пятницу, 30 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором были рассмотрены заключения заинтересованных органов к проекту закона «О ведении физическими лицами садоводства и огородничества для собственных нужд».

В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по земельным ресурсам Донецкой Народной Республики.

О результатах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал Председатель Комитета Валерий Скороходов.

«Рассматриваемый проект закона направлен на урегулирование вопросов создания благоприятных условий для ведения физическими лицами садоводства и огородничества, а также создания и осуществления деятельности для совместного владения, пользования и распоряжения физическими лицами имуществом общего пользования, находящимся в общей долевой собственности или в общем пользовании.

Важным аспектом является то, что садовый земельный участок может использоваться как для строительства садового дома, так и жилого дома – объекта индивидуального жилищного строительства, пригодного для постоянного проживания граждан.

Согласно нормам проекта закона садовый дом может быть признан жилым домом, а жилой дом может быть признан садовым домом в порядке, предусмотренном Правительством Донецкой Народной Республики», – рассказал парламентарий.

Валерий Скороходов также добавил, что по итогам заседания принято решение о продолжении совместной работы над проектом.