Парламентарии продолжили работу над совершенствованием законодательства в сфере геодезии и картографии

В среду, 26 мая, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, в котором приняли участие представители Государственного комитета по земельным ресурсам.

О результатах проделанной работы рассказал пресс-службе Народного Совета заместитель председателя Комитета Юрий Леонов.

«Действующее законодательство Донецкой Народной Республики не предусматривает административной ответственности за совершение правонарушений в сфере геодезии и картографии. В свою очередь, в законодательстве Российской Федерации данный вопрос урегулирован. В целях гармонизации отечественного законодательства в сфере геодезии и картографии с законодательством Российской Федерации возникла необходимость внести указанные изменения. Они будут действовать до принятия Кодекса Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях.

Так, сегодня мы рассмотрели замечания и предложения, поступившие от заинтересованных органов, к законопроекту «О внесении изменения в статью 29 Закона Донецкой Народной Республики «О геодезии и картографии». Стоит отметить, что большая часть из них принята», – поделился парламентарий.

Юрий Леонов добавил, что по результатам заседания было принято решение продолжить совместную работу над проектом закона.