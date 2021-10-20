Парламентарии продолжили работу над законодательством, регулирующим деятельность общественных объединений

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В среду, 20 октября, состоялось заседание Комитета Народного совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии обсудили проект закона «Об общественных объединениях».

Данный проект закона направлен на совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере общественных объединений, укрепление их сотрудничества и взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

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