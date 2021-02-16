Парламентарии продолжили работу над законопроектами, регулирующими правоотношения в сфере деятельности органов внутренних дел

Во вторник, 16 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. На мероприятии присутствовал депутат Народного Совета, член Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Сергей Тельных.

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета сообщил председатель Комитета Виталий Кравец.

«Сегодня мы обсуждали проекты законов «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О полиции”» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики”». Хочу отметить, что данные проекты законов были разработаны Комитетом совместно с МВД ДНР. В ходе обсуждения были рассмотрены поступившие заключения, в частности, от профильного министерства, в котором предлагается дополнить указанные проекты законов нормами, направленными на усовершенствование правового регулирования правоотношений в сфере деятельности органов внутренних дел.

В ходе обсуждения мы приняли во внимание поступившие заключения и решили продолжить работу над законопроектами с учетом замечаний и предложений.

Также в ходе заседания были рассмотрены предложения депутата Народного Совета Сергея Тельных касательно законотворческой деятельности в сфере ведения Комитета. Данная инициатива была поддержана и было принято решение продолжить совместную работу в данном направлении с учетом поступивших предложений», – рассказал Виталий Кравец.