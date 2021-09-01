Парламентарии продолжили работу по совершенствованию налогового законодательства

В среду, 1 сентября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором были рассмотрены заключения заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменения в статью 167 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР, представители Правительства, Министерства доходов и сборов, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, а также субъекты предпринимательской деятельности.

О результатах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал заместитель председателя Комитета Юрий Леонов.

«Разработка проекта закона «О внесении изменения в статью 167 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» обусловлена необходимостью усовершенствования налогового законодательства в части оказания поддержки отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые специализируются на выращивании плодоовощной продукции.

В настоящее время наши производители находятся в неравном положении по отношению к иностранным сельскохозяйственным товаропроизводителям, так как большая часть плодоовощных баз, занимающихся куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, являются плательщиками упрощённого налога второй группы, для которых статья 167 Закона «О налоговой системе» установила исчерпывающий перечень видов деятельности.

Сегодня мы выслушали проблемы, с которыми столкнулись предприниматели, специализирующиеся на выращивании плодоовощной продукции, а также получили информацию по рассматриваемой теме от представителей плодоовощных баз», – рассказал парламентарий.

Юрий Леонов также добавил, что по итогам заседания было принято решение о продолжении совместной работы над проектом.