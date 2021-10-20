Парламентарии продолжили работу по внесению изменений в Закон «О государственной гражданской службе»

В среду, 20 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии продолжили работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе».

Заместитель председателя Комитета Александра Усачёва рассказала пресс-службе Народного Совета о вносимых изменениях.

«Закон «О государственной гражданской службе» был принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 15 января 2020 года. С момента принятия Закона Комитет на регулярной основе проводит мониторинг поступающих в его адрес обращений, касающихся разъяснений отдельных положений Закона.

Своевременное реагирование на подобные обращения позволяет оперативно выявлять проблемные вопросы, возникающие в ходе правоприменения Закона, и вносить в него соответствующие изменения и дополнения.

Результаты анализа поступивших в адрес Комитета обращений свидетельствуют о том, что одним из проблемных вопросов является формирование органа, в компетенцию которого входило бы рассмотрение индивидуальных служебных споров.

Действующим Законом предусмотрена обязанность формирования комиссии по рассмотрению индивидуальных служебных споров из числа представителей выборного профсоюзного органа.

Предлагаемые изменения, например, позволяют в случае отсутствия в государственном органе профсоюзного органа формировать комиссии по рассмотрению индивидуальных служебных споров из представителей трудового коллектива государственного органа в порядке, определяемом руководителем государственного органа.

Комитет продолжит работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе», и следующее заседание, на котором будет обсуждаться данный проект закона, будет посвящено рассмотрению поступивших замечаний и предложений к нему», – рассказала парламентарий.