Парламентарии продолжили работу в комитетах (01.07.2021)

В четверг, 1 июля, в комитетах Народного Совета продолжилась законопроектная работа.

Сегодня состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, на котором был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О регистрации расчетных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчетов» и статью 2 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания населения».

Основной целью законопроекта является усовершенствование правоотношений в сфере организации проведения расчётных операций на территории Донецкой Народной Республики, применения регистраторов расчётных операций, книг учёта расчётных операций и расчётных книг, и закрепление норм, обязывающих отдельных субъектов хозяйствования применять регистраторы расчётных операций, а также положений, позволяющих субъектам хозяйствования применять по их выбору как регистраторы расчётных операций, так и расчётные книжки и книги учёта расчётных операций. Это будет способствовать осуществлению безналичных расчётов, а также увеличению налоговых поступлений в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики.

На Комитете Народного Совета по транспорту и связи парламентарии рассмотрели проект закона «О городском электрическом транспорте».

Данный проект закона определяет правовые, организационные и социально-экономические основы функционирования городского электрического транспорта и направлен на создание благоприятных условий для его развития, удовлетворения потребностей граждан в доступных, качественных и безопасных перевозках.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Парламентарии обсудили проект закона «Об органической продукции».

Законопроект разработан в целях урегулирования отношений, связанных с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией органической сельскохозяйственной продукции. Он призван создать благоприятные условия для развития производства органической продукции на территории Донецкой Народной Республики, в том числе в малых формах хозяйствования, сохранить природные ресурсы, улучшить экологичность сельскохозяйственного производства, повысить качество и безопасность продуктов питания.