Парламентарии продолжили работу в комитетах (01.09.2021)

В среду, 1 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Cостоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству. Депутаты продолжили работу над законопроектом «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики». Проект закона разработан в рамках совершенствования правовой базы, необходимой для реализации гражданами своих жилищных прав, закреплённых в Конституции Донецкой Народной Республики.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Парламентарии обсудили законопроекты «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об автомобильном транспорте», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об автомобильных дорогах» и «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «О городском электрическом транспорте».

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах». Проект закона разработан в целях приведения Закона «О профессиональных союзах» в соответствие с Гражданским кодексом Донецкой Народной Республики.