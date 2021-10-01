Парламентарии продолжили работу в комитетах (01.10.2021)

В пятницу, 1 октября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной статистике», который направлен на совершенствование действующего законодательства.

Принятие законопроекта позволит гармонизировать нормы действующего Закона «О государственной статистике» с законодательством Российской Федерации. На заседании были рассмотрены предложения и замечания к проекту закона, работа над ним будет продолжена.

На заседании Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре продолжилась работа над положениями проекта закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Донецкой Народной Республики».

Указанный законопроект направлен на реализацию конституционного права каждого гражданина на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия. Также проект закона разработан в целях регулирования отношений в сфере сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, а также в целях определения общих принципов государственной охраны таких объектов, расположенных на территории ДНР. Работа над проектом закона будет продолжена.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства. Парламентарии продолжили работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств», который призван устранить препятствия, возникающие при ввозе лекарственных препаратов на территорию ДНР, а также нормализовать графики и сроки поставок лекарственных препаратов.

Кроме того, на заседании был утверждён отчёт о работе Комитета за сентябрь 2021 года, а также план законотворческой деятельности на октябрь.

Члены Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрели поступившее в адрес Комитета обращение о разъяснении положений Закона ДНР «О государственной гражданской службе» и утвердили проект ответа по существу.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам. Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Законопроект разработан совместно с Государственным комитетом водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики и направлен на приведение законодательства в соответствие с Гражданским кодексом, Законом Донецкой Народной Республики «О Государственной границе Донецкой Народной Республики» и Водным кодексом.

Члены Комитета Народного Совета по безопасности и обороне рассмотрели отдельные положения законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О полиции».

Целью проекта закона является обеспечение согласованности положений действующих нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере деятельности органов внутренних дел. Также законопроект направлен на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации с учётом настоящих условий прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Республики. Работа над законопроектом будет продолжена.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Члены Комитета продолжили работу над концепцией проекта закона «Об основах туристской деятельности». Проект закона разрабатывается в целях совершенствования законодательства в сфере туристской деятельности и является базовым нормативным актом для всей отрасли туризма.