Парламентарии продолжили работу в комитетах (01.11.2021)

В понедельник, 1 ноября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам парламентарии завершили сравнительно-правовой анализ Водного кодекса Донецкой Народной Республики и Водного кодекса Российской Федерации в целях их синхронизации.

По итогам проведённой работы Комитет разработал проект закона «О внесении изменений в Водный кодекс Донецкой Народной Республики», который призван устранить имеющиеся разночтения. Работа над проектом закона будет продолжена с участием представителей Государственного комитета водного и рыбного хозяйства.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Депутаты обсудили концепцию проекта закона «О государственном надзоре и контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

Данный проект закона направлен на определение правовых основ государственного контроля соблюдения порядка осуществления международных автомобильных перевозок по территории Донецкой Народной Республики грузовыми транспортными средствами или автобусами, принадлежащими как перевозчикам Донецкой Народной Республики, так и иностранным перевозчикам.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, а также заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике.